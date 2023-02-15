Нью-Йорк, США, , 01:13 — REGNUM В Москве озабочены планами Токио сбросить в океан воду, загрязнённую после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Консультаций по этому вопросу с соседними странами не было, указал на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Чумаков.

Авария на АЭС «Фукусима», Япония IAEA Imagebank

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Он подчеркнул, что РФ присоединяется к опасениям, выраженным ранее Китаем. Вода, которую намерены отправить в океан, загрязнена радионуклидами, а потому эти действия стоит рассмотреть в контексте экологических проблем, отметил Чумаков.

«Рассчитываем, что Токио проявит должную степень транспарентности и будет информировать о своих действиях, которые могут представлять реальную радиационную угрозу», — также сказал заместитель постпреда РФ в ООН.

Он выразил надежду, что японские власти позволят мониторить радиационную обстановку в районах сброса воды в случае, если это всё-таки случится. Кроме того, в России ждут, что Япония предпримет меры с целью минимизировать негативное воздействие на экологию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля стало известно, что сброс в океан очищенной воды с аварийной атомной электростанции в префектуре Фукусима запланирован на первую половину 2023 года. В Японии утверждают, что эти намерения соответствуют международным стандартам.