Над Киевом заметили неизвестный объект в форме шара
Киев, 15 февраля 2023, 01:04 — REGNUM В небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара. Об обнаружении в небе объекта написало украинское издание «Страна. ua».
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«Киевские телеграм-каналы сообщают о неизвестном летающем объекте в небе над Киевом. Он представляет собой шар», — пишет издание.
Днём ранее представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат также заявил о появлении воздушных шаров над территорией страны — речь идёт о «шарах с угловыми отражателями».
Как сообщало ИА REGNUM, в мире набирает обороты «шаровая истерия». После четвертого уничтоженного США летательного объекта власти многих стран стали присматриваться к небесным телам и пристально следить за надежностью защиты своей территории.