Москва, 15 февраля, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров остаётся в тяжёлом состоянии. Его самочувствие ухудшилось после ампутации кистей рук, сообщил телеграм-канал «112».

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

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По информации паблика, в левом лёгком спортсмена развился фиброз и происходят патологические изменения. Фактически работа органа под угрозой, Костомаров не может дышать самостоятельно.

Спортсмена ввели в состояние седации, под действием препаратов он будет находиться до утра.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за гангрены, начавшейся после коронавирусной инфекции, российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров лишился кистей обеих рук. Соответствующую операцию ему сделали из-за некроза верхних и нижних конечностей. Ранее спортсмену ампутировали стопы.