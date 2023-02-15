Bloomberg: за год Россия нарастила на 20% экспорт ядерного топлива и атомных технологий

Лондон, , 00:42 — REGNUM Ощутимый рост поставок ресурсов и технологий атомной отрасли России в другие страны зафиксировали в Королевском объединённом институте оборонных исследований (RISU) Великобритании. По данным британских исследователей, в 2022 году рост в этой сфере составил 20% без учёта поставок в Иран, который находится под санкциями.

Росатом Em-group.ru

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Речь идёт об отправке из России за границу ядерного топлива и атомных технологий. Выводы о приросте были сделаны на основании данных российской таможни и стороннего поставщика. Сильнее всего спрос на продукцию российской атомной отрасли вырос в странах Евросоюза, констатировали британские исследователи.

Также отмечено, что нынешние объёмы поставок — самые высокие за три года. В том числе топливо у «Росатома» активно приобретают Чехия, Болгария, Венгрия и Словакия.

Как сообщало ИА REGNUM, после разрыва в прошлом году соглашения с «Росатомом» в Финляндии никак не могут найти подрядчика, который построит им новую АЭС. А ввод в эксплуатацию АЭС, которую уже построили при помощи французов, снова откладывается. Приходится продлевать срок эксплуатации АЭС «Ловииса», построенной в 1977 году при помощи СССР.