В США заявили, что обезвредили четыре российских самолёта в воздушном пространстве возле Аляски

Аляска, США, , 00:25 — REGNUM В США заявили, что четыре воздушных судна из РФ 13 февраля вторгались в опознавательную зону ПВО Аляски. Самолёты якобы были идентифицированы и обезврежены, сообщило Североамериканское командование ПВО (NORAD).

Аляска Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Читайте также: Шаровая истерия набирает обороты в мире

«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, самолёты из РФ не вторгались в воздушное пространство США и Канады, находясь в нейтральной зоне. В NORAD заверили, что не рассматривают полёты российских воздушных судов в зоне ПВО Аляски как провокацию, и подобные случаи фиксируются регулярно. Тем не менее в Североамериканском командовании ПВО готовы пресекать такую активность, подчёркивает ведомство.

Также отмечается, что обнаружение воздушных судов из РФ возле Аляски «никоим образом не связано с недавними операциями NORAD или американских военных» по ликвидации неопознанных летательных аппаратов над Канадой и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля военные США сбили аэростат у берегов Южной Каролины, 10 февраля — шар в небе над Аляской. 12 февраля снаряды выпустили по объектам над Канадой и озером Гурон.