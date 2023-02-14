Берлин, 15 февраля, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Нидерланды и Дания не будут участвовать в военных поставках киевской армии, в частности танков Leopard 2. Об этом 14 февраля написала немецкая газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

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По информации авторов, на запрос издания в правительство двух стран, готовы ли они поставлять танки Украине, власти Нидерландов и Дании заверили, что не намерены участвовать в поставках.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Дании Владимир Барбин заявлял, что датские наёмники прибывают на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, их правительство вербовке не препятствует. Датский парламент широко поддержал передачу Украине гаубиц, которые производит Франция. Некоторые из гаубиц всё ещё числятся в заказе.