Москва, 14 февраля, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Минфин РФ продолжит усовершенствовать налоговое законодательство в ответ на включение России в чёрный список налоговых юрисдикций. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

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Там подчеркнули, что руководящие органы ЕС не консультировались с Москвой перед тем, как включить Россию в список как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам. Эта мера грозит РФ возможными правовыми или административными мерами со стороны ЕС.

«Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый «черный список» ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — отметили в минфине РФ.

В качестве возможных ограничений там назвали усиленный мониторинг некоторых транзакций с резидентами из ЕС, повышенные аудиторские риски для европейских налогоплательщиков при заключении сделок с участием представителей РФ. Также к России могут применить правила КИК и обложение налогами акционеров — резидентов ЕС, которые ранее не платили взносы. Возможными также названы сложности с налоговым учётом при сделках представителей Евросоюза с российскими лицами.

«Со своей стороны, отмечаем, что процесс совершенствования российского налогового законодательства будет продолжен. Мы будем, как и прежде, внедрять налоговые новации, связанные с улучшением налогового администрирования и защитой налоговой базы от размывания, полученные как на основе анализа мирового опыта, так и в результате собственных наработок», — пояснили в российском Министерстве финансов.

В ведомстве намерены опираться на обратную связь от налогоплательщиков и организаций стран, с которыми сотрудничают россияне.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Россия была включена Евросоюзом в список налоговых юрисдикций — стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты.