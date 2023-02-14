Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в Московию набрала необходимое число голосов

Киев, , 23:52 — REGNUM Петиция украинцев о переименовании Российской Федерации в Московскую Федерацию собрала необходимое количество голосов — 25 тыс. Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский обязан обратить на неё внимание.

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В петиции авторы предлагают названия «Россия» и «Российская Федерация» изменить на «Московия» и «Московская Федерация».

14 февраля петиция набрала необходимое количество подписей.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышёв сказал, что такие петиции представляют собой «сдвиг по фазе», указав на тот факт, что реагировать на подобное без смеха сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, петиция с просьбой переименовать Россию в Московию появилась 23 ноября 2022 года на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.