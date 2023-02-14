Сочи, Краснодарский край, 14 февраля, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Пожар в конном клубе «Мустанг» в селе Нижняя Шиловка возле Сочи произошёл 14 февраля. Загоревшиеся хозяйственные постройки не смогли потушить оперативно потому, что конюшни находились в труднодоступной горной местности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар

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Путь пожарных к клубу затруднили снегопад и гололёд на дорогах, спасатели добирались до конной базы почти час. На локализацию возгорания потребовались ещё два часа. Конюшни выгорели на площади 400 кв. м, животных успели спасти.

С огнём боролись более ста человек и свыше 30 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Коломне Московской области загорелся ангар на территории, ранее принадлежавшей заводу. Огнём охвачены 900 кв. м.