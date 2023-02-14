Global Research: США тайно передали Украине реактивные дальнобойные снаряды ER-GMLRS

Киев, , 23:19 — REGNUM Пентагон тайно отправил Украине реактивные снаряды ER-GMLRS дальнобойностью до 150 км. Об этом сообщает обозреватель Global Research Драго Боснич.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: TWP: артиллерия ВСУ действует по указке Пентагона

«Источники в разведке предполагают, что киевский режим использует не только стандартные боеприпасы M30 и M31, но и новые реактивные снаряды ER-GMLRS», — пишет Боснич.

По словам журналиста, США передали Украине эти снаряды тайно.

Отмечается, что ранее американские власти заявляли, что у них нет «свободного оружия такого типа».

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Украины используют координаты от Соединенных Штатов Америки для нанесения подавляющего большинства артиллерийских ударов.