Угледар, ДНР, , 23:07 — REGNUM Под Угледаром в Донецкой Народной Республике 14 февраля погиб боец батальона «Восток», блогер Андрей Рахов. В спецоперации он участвовал с мая 2022 года. Вместе с двоюродным братом подорвался на мине ВСУ. О гибели товарища сообщил в телеграм-канале публицист Максим Фомин, он же Владлен Татарский.

Угледар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Ходаковский сообщил об ударе ВСУ по командному пункту батальона «Восток»

До вступления в ряды батальона «Восток» Андрей Рахов работал пожарным в Санкт-Петербурге, записывал треки.

«Сегодня ночью погиб отличный парень, боец батальона «Восток», Андрей «Злой». Не знаю, почему его так назвали — «Злой». Позитивнее и добрее его я не видел. Есть такие люди, которые, кажется, ну никак не могут погибнуть — Андрей был один из таких», — написал Татарский.

Рахов в своём телеграм-канале рассказывал о службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по командному пункту батальона «Восток» в районе Угледара 13 февраля.