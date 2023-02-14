Нью-Йорк, США, , 23:05 — REGNUM В ООН оценили введение санкций в отношении Ирана и пришли к выводу, что некоторые ограничения могут быть незаконными. Это следует из заявления управления по правам человека Организации Объединённых Наций.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, как и законность их экстерриториального применения», — говорится в сообщении.

В том числе в ООН усомнились в обоснованности отказа поставлять Ирану медикаменты от швейцарской фармацевтической группы Novartis и необходимые для производства лекарств вещества французской компанией Roquette Frères. Эксперты организации констатировали, что из-за санкций пострадали пациенты, болеющие талассемией — они не смогли получать препараты, регулирующие уровень железа в крови.

«Это не только нарушает их право на здоровье, но и приводит к увеличению числа осложнений и смертности», — отмечается в тексте документа.

В ООН назвали сложным и неясным разрешение подобных ситуаций с отказом поставлять жизненно важные медикаменты в рамках санкционных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против девяти организаций, связанных с нефтехимической деятельностью Ирана.