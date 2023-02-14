Вашингтон, 14 февраля, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Возможность передать Украине большое количество боеприпасов, конфискованных у повстанцев возле Йемена, рассматривают в США. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских и европейских органах власти.

AF.mil Боеприпасы

Читайте также: Депутат бундестага: поставки танков Киеву грозят ядерным Армагеддоном

Киеву собираются отправить 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, более 7 тысяч взрывателей и противотанковые ракеты. Эти боеприпасы изъяли за несколько месяцев у контрабандистов, направлявшихся в Йемен с целью продать оружие. Предполагается, что незаконные поставщики вооружений были связаны с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что поставки танков Киеву грозят ядерным Армагеддоном и могут стать причиной эскалации конфликта между РФ и западными странами.