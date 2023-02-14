Крупное возгорание в Коломне будут тушить с помощью пожарного поезда

Коломна, Московская область, , 22:29 — REGNUM В Коломне Московской области загорелся ангар на территории, ранее принадлежавшей заводу. Огнём охвачены 900 кв. м, сообщили в МЧС России.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

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«Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания. На место выехал пожарный поезд», — пояснили в ведомстве.

В борьбе с возгоранием участвуют 84 человека, используются 25 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее крупный пожар тушили в здании техцентра в Москве. Двухэтажное строение горело в Северо-Восточном административном округе столицы на площади 1,5 тыс. кв. м, частично обрушилась его кровля.