Коломна, Московская область, 14 февраля, 2023, 22:29 — ИА Регнум. В Коломне Московской области загорелся ангар на территории, ранее принадлежавшей заводу. Огнём охвачены 900 кв. м, сообщили в МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

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«Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания. На место выехал пожарный поезд», — пояснили в ведомстве.

В борьбе с возгоранием участвуют 84 человека, используются 25 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее крупный пожар тушили в здании техцентра в Москве. Двухэтажное строение горело в Северо-Восточном административном округе столицы на площади 1,5 тыс. кв. м, частично обрушилась его кровля.