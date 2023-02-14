Депутат бундестага Дагделен: поставки танков Киеву грозят ядерным Армагеддоном

Берлин, , 22:26 — REGNUM Отказ от прежних запретов по поставкам техники НАТО Украине может оказаться опасной эскалацией между Россией и западными странами. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью Global Times.

Бундестаг karlherl

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз говорил, что Берлин не планирует передавать Киеву тяжелую технику, в частности танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией. Но позже Германия всё же заявила о планах передачи 14 танков Leopard 2 киевской армии.

По мнению Дагделен, Германия приблизилась к тому, чтобы оказаться стороной конфликта на Украине. Она опасается, что из-за давления со стороны Вашингтона Берлин может не избежать войны с Москвой.

«Чтобы остановить разрастание конфликта в третью мировую войну и ядерный Армагеддон, мы должны отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический путь выхода из кризиса», — убеждена депутат.

Она настаивает на том, чтобы любой ценой избежать ухудшения ситуации, не допускать прямой конфронтации между НАТО и Россией, отмечая при этом, что в большинстве своём немцев опасаются войны и призывают к мирным переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, обещанные Украине танки Leopard 2 находятся не в лучшем состоянии, заявил 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус.