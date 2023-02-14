Нью-Йорк, США, 14 февраля, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций не сможет выяснить причины и обстоятельства взрывов на газопроводах «Северный поток», потому что не обладает необходимым для этого мандатом. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на предложение комитета по международным делам Госдумы РФ провести расследование этого преступления.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Читайте также: Комитет Госдумы готовит проект заявления в связи с подрывом «СП»

«Чтобы мы проводили какое-либо расследование, на которое у нас нет мандата, нам нужен был бы определенный мандат от законодательного органа ООН», — отметил Дюжаррик.

Он не смог ответить на вопрос, будет ли государство наказано в случае, если подтвердится его вина в подрыве трубопроводов, пояснив, что не обладает информацией и не собирается «бежать впереди паровоза», делая заявления до появления сведений. Тем не менее он признал, что «люди, которые совершают поступки, должны за них отвечать», и констатировал «суровые последствия, в том числе экологические» от взрывов на «Северных потоках».

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по международным делам готовит проект заявления в связи с подрывом «Северных потоков», где призовет ООН привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления. В России не намерены оставлять этот инцидент без последствий, отметил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).