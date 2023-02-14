Москва, 14 февраля, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Бюджет России в 2023 году из-за нового режима налогообложения нефтеотрасли может пополнится дополнительными средствами в размере более 600 миллиардов рублей, сообщил 14 февраля заместитель министра финансов Михаил Котюков.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Минфин России

По его словам, налоговые инициативы правительства по ограничению котировок российской нефти Urals при налогообложении и корректировке демпфера не повлияют на добычу нефти компаниями.

Представители комитета по энергетике предложили ограничить срок действия этих поправок 2023 годом, а решения на следующий год принимать с учётом фактической ситуации. Котюков не согласился с ограничением периода применения скидки в 25 долларов, но выразил готовность просчитать последствия.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ожидает от Минфина до 16 февраля обоснований данного законопроекта и предлагаемых изменений.

Напомним, ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, уточняющий среднюю цену российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход.

Поправками предусмотрены ограничения по применению налогового вычета в случае, если уровень цен на нефть сорта Urals в налоговом периоде окажется меньше или равным уровню базовой цены на нефть, определённой или, если уровень цен на нефть Urals в налоговом периоде окажется выше базовой цены, увеличенной на $27,55 за баррель.