Москва, 14 февраля, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 февраля провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Обсуждались перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализация совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, сказано в сообщении.

Также обсуждалась ситуация в регионе Южного Кавказа. Лидеры отметили важность последовательных шагов в обеспечении стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, отметили в Кремле.

Все предыдущие договоренности, в том числе заключенные в трёхстороннем формате (Россия, Армения, Азербайджан) на высшем уровне, должны быть безусловно выполнены, согласились лидеры.

Как сообщалось ранее, в конце января 2023 года президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и двусторонние вопросы.