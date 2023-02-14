Бостон, США, 14 февраля, 2023, 21:50 — ИА Регнум. В суде Бостона (штат Массачусетс) присяжные вынесли обвинительный вердикт россиянину Владиславу Клюшину по делу о киберпреступлениях, говорится 14 февраля в материалах агентства Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

По данным СМИ, 42-летнего россиянина признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Клюшину может грозить более 40 лет тюремного заключения.

Гражданина России задержали в аэропорту швейцарского города Сьона 21 марта 2021 года. Он был с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт.

В Швейцарии приняли запрос от США об экстрадиции, но россиянин обжаловал решение сначала в Федеральном уголовном суде Швейцарии, а затем в Федеральном суде.

Затем Швейцария отказала России на просьбу об экстрадиции Клюшина. 18 декабря 2021 года его экстрадировали в США. В течение 2022 года обвиняемый и его защита знакомились с материалами дела.

В США гражданина России обвиняют в причастности к хакерским атакам на американские компании и в проведении финансовых операций на основе конфиденциальной информации, якобы похищенной ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Bloomberg, экстрадированный из Швейцарии в США российский бизнесмен Владислав Клюшин якобы имел доступ к документам и информации о вмешательстве в американские выборы 2016 года.