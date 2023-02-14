В Еврокомиссии сообщили о содержании десятого пакета санкций против России

Брюссель, , 21:25 — REGNUM Новый, десятый пакет антироссийских санкций будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, заявил 14 февраля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Пакет санкций Сергей Корсун © ИА REGNUM

Будут и «новые санкции», добавил он.

Ранее 14 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Запад осуществляет «постоянный санкционный прессинг» на Россию, но страна спокойно справляется с этим вызовом.

Ранее также сообщалось, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС может включать в себя ограничения в отношении некоторых российских банков.