Бывший советник Кучмы Соскин: после потери Артемовска Зеленский может быть свергнут

Киев, , 21:02 — REGNUM После того как Украина лишится контроля над Артемовском, Владимир Зеленский будет свергнут, с таким предположением выступил 14 февраля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В окружение в Артемовске могут попасть тысячи солдат, это может стать детонатором серьезного общественного взрыва, допускает экс-советник.

На фоне сложной социальной и внутриполитической ситуации на Украине военное поражение и потеря заметного города могут сыграть решающую роль, сказал Соскин.

Ранее представитель администрации США Джон Кирби заявил, что российские войска продвигаются в районе Артемовска, но даже потеря этого города, по мнению Кирби, не приведет к существенным изменениям общей ситуации.

В свою очередь, обозреватели The Wall Street Journal выступили с предположением, что утрата Артемовска станет серьезным имиджевым ударом по Украине и может подорвать доверие Запада к киевским лидерам.