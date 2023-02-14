Мелитополь, 14 февраля, 2023, 21:12 — ИА Регнум. После подведения итогов дистанционного этапа конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область», включающего в себя комплексное онлайн-тестирование и оценку эссе, приглашение в полуфинал получили 234 участника.

Сергей Мальгавко/ТАСС Мелитополь

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил организаторов конкурса за проделанную работу. Несмотря на сложную обстановку, дистанционный этап прошёл на высоком уровне, обеспечены равные условия регистрации и прохождения тестов для всех участников, добавил Балицкий.

Врио главы Запорожской области подчеркнул, что расслабляться участникам еще рано, поскольку впереди их ещё ждут очные испытания. Он пожелал участникам конкурса достойно их пройти и одержать победу.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов в свою очередь отметил, что не сомневался в успехе конкурса, поскольку в регионе много талантливых людей, обладающих задатками лидеров. Вполне возможно, что кто-то из конкурсантов вольётся в команду властей региона и будет возрождать Запорожскую область, заявил он.

По словам исполнительного директора конкурсов «Лидеры возрождения» Антона Серикова, у полуфиналистов именно на очных испытаниях формируется основа того сообщества управленцев, которые будут определять курс развития региона на годы вперёд.

По мнению ректора Мелитопольского государственного университета имени А. С. Макаренко, члена Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» Андрея Чуйкова, конкурс будет полезен участникам всех возрастов.

О необходимости процедуры контрольного тестирования рассказал представитель блока оценочных мероприятий кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Илья Шебураков. Он пояснил, что перед началом полуфинальных испытаний конкурсанты пройдут контрольное тестирование по заданиям дистанционного этапа в присутствии экспертов-наблюдателей — это позволит подтвердить результаты, показанные участниками на дистанционном этапе.

Полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» пройдет в марте 2023 года.