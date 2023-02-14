Анкара, 14 февраля, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч, заявил 14 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Berkcan Zengin/Keystone Press Agency/Global Look Press Похороны жертв землетрясения в Турции

Более 105 тысяч человек ранены, сообщил также Эрдоган.

Из районов, затронутых землетрясением, эвакуированы более 2,2 миллиона человек, 1,6 миллиона человек уже предоставлено временное жилье, добавил он.

Ранее Эрдоган рассказал, что из-под завалов удалось извлечь живыми более 8000 человек.

6 февраля в Турции произошли два землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6.