Американский генерал убеждён, что Россия не продержится в конфликте дольше Украины

Брюссель, , 20:53 — REGNUM Россия не сможет удержаться в вооружённом конфликте дольше Украины, да и поддержка ВСУ со стороны США и союзников не прекратится, c таким заявлением 14 февраля на пресс-конференции по итогам встречи группы стран, поддерживающих Украину, выступил в Брюсселе глава объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Марк Милли © Win McNamee — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнёров, встретившихся сегодня», — сказал он.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин отмечает большую активность ВСУ в районе Артёмовска (Бахмута).

По его словам, Украина в подходящий момент может создать импульс и перевернуть ситуацию на поле боя в свою пользу, с этой целью весной ожидается активизация украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель администрации США Джон Кирби заявил, что даже если Украине придётся оставить город Артёмовск, это не изменит общую ситуацию и «не будет иметь стратегического значения». А обозреватели The Wall Street Journal, в свою очередь, считают, что потеря города может стать имиджевым ударом по Украине и подорвать доверие Запада к киевским лидерам.

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