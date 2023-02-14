«Вашингтон»: Овечкин будет отсутствовать не менее недели

Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин пропустит не менее трех матчей чемпионата из-за отъезда по личным обстоятельствам.

Александр Овечкин © Александр Вильф/РИА Новости

Как передает «Спорт-экспресс», главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что Овечкин будет отсутствовать не менее недели.

Также тренер пожелал здоровья родителям хоккеиста. Ранее сообщалось, что Овечкин направляется в Москву из-за проблем со здоровьем у отца.

В нынешнем сезоне российский хоккеист в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 54 очка, забросив 32 шайбы.