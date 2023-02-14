Депутат Госдумы Кузнецов рассказал о создании центра помощи переселенцам из стран НАТО

Москва, , 20:15 — REGNUM В России создали координационный центр помощи переселенцам из стран НАТО, заявил 14 февраля депутат Госдумы («Справедливая Россия — За Правду») Дмитрий Кузнецов.

Дмитрий Кузнецов © Владимир Трефилов/РИА Новости

Штаб, созданный участниками конференции по вопросам идеологической миграции в Россию из стран Запада, будет заниматься вопросами взаимодействия с государством и работодателями.

Нужно не звать возвращаться в Россию тех, кто этого не хочет, а создавать условия для переезда тем, кто к этому стремится, сказал депутат.

Кузнецов также рассказал, что более подробно вопрос будет рассматриваться уже на закрытом совещании с участием представителей МВД и МИД России.