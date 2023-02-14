Вашингтон, 14 февраля, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки не желают конфликта с КНР после инцидента с аэростатом, сообщил 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Напротив, США хотят сохранить каналы связи с Китаем открытыми, утверждает он.

Кирби напомнил о ранее декларировавшемся президентом США Джо Байденом желании наладить отношения между США и КНР.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома признал, что «инцидент со шпионским аэростатом обсуждался в частном порядке с высокопоставленными китайскими должностными лицами». Обе страны поддерживают обычные дипломатические контакты, сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее назвал США крупнейшей в мире шпионской державой.