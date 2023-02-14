Байден предложил Вучичу поддержать Киев в действиях против России

Белград, , 20:00 — REGNUM Президент США Джо Байден предложил сербскому лидеру Александру Вучичу вместе «призвать Россию к ответу» за события на Украине. Об этом он написал 15 февраля в поздравлении к Дню государственности Сербии.

Джо Байден Gage Skidmore

«Мы должны вместе продолжить поддерживать народ Украины и призвать Россию к ответу», — цитирует администрация Вучича телеграмму Байдена.

Также Байден заявил, что США продолжат поддерживать путь Сербии к вступлению в ЕС и диалог о нормализации отношений с Косово по эгидой Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что цель США и ЕС по отношению к Сербии заключается в том, чтобы преломить политическую волю руководства страны и заставить присоединиться к антироссийским санкциям.

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