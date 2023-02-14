Дублин, 14 февраля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Власти Ирландии закрывают программу «золотых виз» для иммигрантов-миллионеров. Об этом заявил министр юстиции республики в ходе встречи с журналистами.

ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева Дублин

По его словам, данное решение принято в связи с увеличением числа желающих из Китая.

Известно, что в рамках программы иностранцы, не являющиеся выходцами из стран ЕС и состояние которых оценивается в сумму не менее 2 миллиона евро, могли получить вид на жительство в Ирландии. Взамен они обязаны были инвестировать миллион евро в местный бизнес или пожертвовать на благотворительность 500 тысяч евро.

Как сообщало ИА REGNUM, шенгенские визы выдаются жителям России редко и не стоит рассчитывать на их получение. К такому выводу пришли в Российском союзе туриндустрии, подчеркнув, что визы россиянам выдают всего восемь стран ЕС.