В Саратове около семи тысяч жителей остались без воды из-за аварии
Саратов, 14 февраля 2023, 19:59 — REGNUM Аварийное отключение водоснабжения произошло 14 февраля в одном из районов Саратова. Без холодной воды остались жильцы 700 частных и многоквартирных домов. Об этом говорится в телеграм-канале областной прокуратуры.
В зону отключения водоснабжения попали более десяти тысяч человек, проживающие по улицам Горького.
«В зоне пониженных параметров подачи водоснабжения временно находятся 450 многоквартирных домов и более 240 жилых домов частного сектора», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в настоящее время сотрудники ООО «Концессия водоснабжения — Саратов» работают над устранением последствий аварии.
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