Саратов, 14 февраля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Аварийное отключение водоснабжения произошло 14 февраля в одном из районов Саратова. Без холодной воды остались жильцы 700 частных и многоквартирных домов. Об этом говорится в телеграм-канале областной прокуратуры.

Вадим Жернов/РИА Новости Коммунальная авария

В зону отключения водоснабжения попали более десяти тысяч человек, проживающие по улицам Горького.

«В зоне пониженных параметров подачи водоснабжения временно находятся 450 многоквартирных домов и более 240 жилых домов частного сектора», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники ООО «Концессия водоснабжения — Саратов» работают над устранением последствий аварии.

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