В Белом доме оценили последствия потери Украиной Артемовска
Вашингтон, 14 февраля 2023, 19:46 — REGNUM Российские силы продвигаются в районе Артемовска (Бахмута), заявил 14 февраля представитель администрации США Джон Кирбьи.
Даже если Украине придется оставить этот город, это не изменит общую ситуацию, «не будет иметь стратегического значения», считает он.
Решение о возможном оставлении могут принимать или не принимать только в Киеве, добавил Кирби.
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил об окружении 1500 солдат ВСУ в северной части Артемовска. Пути отхода перерезаны, отметил он.
В свою очередь обозреватели The Wall Street Journal заявили, что потеря Артемовска может стать имиджевым ударом по Украине и подорвать доверие Запада к киевским лидерам.