Вашингтон, 14 февраля, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Российские силы продвигаются в районе Артемовска (Бахмута), заявил 14 февраля представитель администрации США Джон Кирбьи.

Michael Reynolds — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джон Кирби

Даже если Украине придется оставить этот город, это не изменит общую ситуацию, «не будет иметь стратегического значения», считает он.

Решение о возможном оставлении могут принимать или не принимать только в Киеве, добавил Кирби.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил об окружении 1500 солдат ВСУ в северной части Артемовска. Пути отхода перерезаны, отметил он.

В свою очередь обозреватели The Wall Street Journal заявили, что потеря Артемовска может стать имиджевым ударом по Украине и подорвать доверие Запада к киевским лидерам.