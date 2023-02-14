Вашингтон, 14 февраля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. У властей США в настоящее время нет доказательств того, что сбитые над территорией страны объекты были разведывательными аппаратами, заявил 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби.

Oliver Contreras — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джон Кирби

Как сообщалось ранее, власти США в феврале 2023 года сбили над территорией страны четыре неопознанных объекта. Достоверно известно о происхождении лишь одного из них — в Пекине заявили, что уничтоженный объект был китайским метеозондом.

В отличие от первого из сбитых объектов, в отношении всех остальных ни одна страна не сообщала, что тот или иной шар принадлежит ей, добавил Кирби.

Ранее сообщалось, что вслед за США о появлении неопознанных объектов заявили также власти Канады, Румынии и Украины.