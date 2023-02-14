В США сбили четвертый неопознанный объект
Вашингтон, 14 февраля 2023, 19:36 — REGNUM Американские войска сбили четвёртый за последние несколько дней неопознанный летающий объект. Об этом 14 февраля заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
По его словам, объект сбит со второй попытки.
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«Да, первая ракета не попала по четвертому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон», — рассказал генерал по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине, добавив, что ракета «не причинила никому вреда».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии подозревают Пекин в запуске нескольких шпионских аэростатов над своей территорией.