Военные США сбили четвёртый за последние дни неизвестный летательный аппарат

Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Американские войска сбили четвёртый за последние несколько дней неопознанный летающий объект. Об этом 14 февраля заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Пуск ракеты © EPA/NELL REDMOND/ТАСС

По его словам, объект сбит со второй попытки.

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«Да, первая ракета не попала по четвертому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон», — рассказал генерал по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине, добавив, что ракета «не причинила никому вреда».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии подозревают Пекин в запуске нескольких шпионских аэростатов над своей территорией.