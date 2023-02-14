Минобороны Греции: Афины передали Киеву боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1

Афины , , 19:30 — REGNUM Греция предоставила Киеву 20 бронированных машин БМП-1 и боеприпасы. Об этом 14 февраля сообщил министр обороны страны Николаос Панайотопулос на конференции контактной группы по Украине, организованной по инициативе главы минобороны США Ллойда Остина.

БМП-1 © Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Панайотопулос упомянул о гуманитарной и оборонной помощи, которую наша страна предоставила Украине, такой как боеприпасы и 20 боевых бронированных машин БМП-1», — сообщило минобороны Греции.

Греческий министр обороны также заявил, что Греция будет продолжать поддерживать киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре власти Греции приняли решение отменить тендер по продаже порта Александруполис, через который поставляется оружие Киеву.

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