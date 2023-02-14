Симферополь, 14 февраля, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Ввести административную ответственность за нахождение в обнажённом виде на пляжах и в общественных местах предлагают правоохранители Крыма.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе. Крым

По словам заместителя начальника отдела участковых уполномоченных республиканского МВД Ольги Алексеевой, особого внимания требуют нудистские пляжи, находящиеся в пешей доступности и не закрытые для детей. Например, на центральной набережной Коктебеля нет даже ограждений, сетует сотрудница полиции.

На данный момент юридически сложно привлечь к ответственности людей, которые находятся в общественных местах обнажёнными. Проблему можно решить, если внести соответствующие нормы в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым» и предусмотреть ответственность за нахождение в обнажённом виде в том числе на пляжах, добавила Алексеева.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти реагируют на проблему слишком мягко и это необъяснимо.

«В некоторых вопросах мы говорим, что действуем жёстко, а тут совершенно непонятно. Безусловно, это противоречит нашим ценностям. Как любая инициатива, она должна быть проработана на правовом уровне», — поддержал парламентарий.