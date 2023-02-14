Раздевшуюся в самолёте Ставрополь — Москва дебоширку приковали хомутами к креслу

Москва, , 19:32 — REGNUM Пассажирка самолёта компании «Аэрофлот», совершавшего рейс Ставрополь — Москва, устроила дебош на борту воздушного судна. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале Mash.

Пассажиры в салоне самолета © Наталья Селиверстова/РИА Новости

Согласно данным канала, женщина закурила на борту, после чего разделась по пояс и попыталась прорваться в кабину пилота, выкрикивая, что все умрут. Позднее женщину удалось одеть и приковать хомутами к сиденью.

Уточняется, что инцидент возник из-за того, что женщине захотелось покурить. После замечания стюарда она сняла с себя верхнюю одежду и начала истошно кричать. Канал добавляет, что позднее дебоширка укусила члена экипажа самолёта за плечо.

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