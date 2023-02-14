В результате землетрясения в Турции погибли пять граждан Украины

Киев, , 19:13 — REGNUM В Турции в результате землетрясения погибли пять украинцев. Об этом 14 февраля сообщили в украинском МИД.

Ликвидация последствий землетрясения в Турции © Cem Bakirci/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В результате землетрясения погибли пять граждан Украины, в том числе семья из Запорожья», — заявил представитель МИД Олег Николенко.

Отмечается, что киевское посольство в Анкаре принимает меры по подготовке репатриации тел погибших.

Всего пропавшими без вести считаются ещё семь граждан Украины. При этом 136 человек разыскали, из них 37 — эвакуировали.