Варшава, 14 февраля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Страны НАТО договорятся о поставках на Украину истребителей F16, заявил 14 февраля министр иностранных дел Польши Мариуш Блащак.

Gianluca Vannicelli/Zuma/TASS F-16

Министр предложил активным сторонникам вооружения Украины «продолжать оказывать давление» на страны, чьи руководители сомневаются в необходимости таких поставок.

Пример с отправкой на Украину танков, которая ранее считалась многими недопустимым шагом, показывает, что давление приносит плоды, отметил Блащак.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что представители альянса обсудят возможность поставок Украине истребителей, однако сейчас, по его мнению, следует сосредоточиться на поставке тех видов вооружения, в отношении которых уже были достигнуты договоренности.