Москва, 14 февраля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Проект постановления об обращении к Организации Объединенных Наций с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море, внес в Госдуму думский комитет по международным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Ранее сообщалось, из опубликованной на прошлой неделе статьи американского журналиста Сеймура Херша следует, что взрывные устройства под российскими газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» заложили водолазы ВМС США в июне минувшего года под прикрытием учений «Балтопс». По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на причастность США указывает множество фактов: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами.

«Благодаря мужеству и верности профессиональному долгу Сеймура Херша, одного из самых известных американских писателей и журналистов-расследователей, получившего мировую известность в связи с разоблачением кровавых преступлений американских палачей во вьетнамской деревне Сонгми, стала достоянием всего мира и информация о новом преступлении США, которое должно стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба», — указано в тексте внесенного документа.

Авторы обращения считают, что стремление к геополитической гегемонии в мире и экономическому преимуществу за счет физического устранения естественных конкурентов, «замешенное на пещерной русофобии и полном игнорировании международного права, ставит руководителей США в один ряд с безжалостными террористами и военными преступниками».

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», — указано в документе.