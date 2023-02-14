Министр обороны Германии раскритиковал состояние танков Leopard
Берлин, 14 февраля 2023, 19:00 — REGNUM Обещанные Украине танки Leopard 2 находятся не в лучшем состоянии, заявил 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус.
По его словам, может также возникнуть и нехватка запчастей.
На таком фоне не стоит преувеличивать значимость поставок в Киев не слишком большого количества указанных танков, резюмировал министр.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава поставит Киеву немецкие танки в марте 2023 года.