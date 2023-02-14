Министр обороны Германии раскритиковал состояние танков Leopard
Министр обороны Германии Писториус раскритиковал состояние танков Leopard, обещанных Украине
Берлин, 14 февраля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Обещанные Украине танки Leopard 2 находятся не в лучшем состоянии, заявил 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус.
Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press
Борис Писториус
По его словам, может также возникнуть и нехватка запчастей.
На таком фоне не стоит преувеличивать значимость поставок в Киев не слишком большого количества указанных танков, резюмировал министр.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава поставит Киеву немецкие танки в марте 2023 года.