Минск, 14 февраля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Указ о создании системы противодействия кибератакам на государственные органы и информационную инфраструктуру подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Президент Александр Лукашенко 14 февраля подписал указ № 40 «О кибербезопасности», — сказано в сообщении.

Документ определяет правовую основу создания и работы системы кибербезопасности, которая предусматривает формирование механизма противодействия кибератакам на госорганы и организации, а также критическую информационную инфраструктуру.

Согласно документу, конкретизированы задачи и функции по обеспечению кибербезопасности, закреплена персональная ответственность руководителей, определены владельцы критически важных объектов информатизации.

Отмечается, что реализация мер позволит повысить безопасность и надежность информационных систем.