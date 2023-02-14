Киев, 14 февраля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с главой внешнеполитического ведомства Канады Мелани Жоли. Об этом украинский лидер написал в своём телеграм-канале.

Zelenskiy / Official Цитата из видео «Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани»

«Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины», — написал он, рассказав об обсуждении дальнейшего взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Зеленский также поблагодарил власти Канады и жителей североамериканской страны за тёплое отношение к украинцам и мощную поддержку Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные партнёры обсуждают синхронизацию поставок вооружения и интеграцию подготовки личного состава ВСУ.