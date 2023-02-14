В Британии сотрудники 150 вузов начали трёхдневную забастовку с требованием повысить зарплату

Лондон, , 18:50 — REGNUM Трёхдневную забастовку начали около 70 тыс. сотрудников более чем 150 британских университетов. Об этом 14 февраля сообщили в профсоюзе университетов и колледжей.

Члены Союза университетов и колледжей бастуют возле Университетского колледжа Лондона © Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что работники высших учебных заведений требуют повышения зарплаты в соответствии с уровнем инфляции, достигшей рекордно высокого за 40 лет показателя в 10,5%.

Предполагается, что в феврале и марте они будут участвовать в стачках в общей сложности в течение 18 дней. Забастовки отразятся на учебном процессе примерно 2,5 млн студентов в Британии.

В забастовках принимают участие как профессорско-преподавательский состав, так и административные сотрудники и библиотекари.

Напомним, с конца 2022 года в забастовках принимают участие железнодорожники, медработники, почтальоны и представители других профессий.