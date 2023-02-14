Евростат: в четвертом квартале 2022 года экономика еврозоны показала небольшой рост

Берлин, , 18:50 — REGNUM В IV квартале 2022 года в странам еврозоны удалось избежать рецессии и сохранить положительную динамику ВВП. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Согласно опубликованным данным, показатель вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,9% в годовом исчислении.

Данные совпали с предварительной оценкой статистической службы от 31 января.

Уточняется, что ВВП Польши упал на 2,4%, Венгрии — на 0,4%, Чехии — на 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным отчета Всемирного банка в 2023 году ВВП России снизится на 3,3% с возобновлением роста на 1,6% в 2024 году.