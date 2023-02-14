Рим и Париж поставят Украине новые системы ПВО

Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Власти Франции и Италии приняли решение о поставках на Украину новых систем ПВО, сообщили в Пентагоне 14 февраля.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в феврале 2023 года посол России в Риме Сергей Разов заявил, что поставками оружия Киеву Италия оказывается втянута в военное противостояние и становится одной из сторон конфликта.

В начале февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провел в Париже встречи с лидерами Германии и Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон вручил ему орден Почетного легиона и пообещал продолжать «поддержку Украины».