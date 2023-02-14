Москва, 14 февраля, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Бездомный мужчина, проводивший обряд с арматурой и ножом у Вечного огня перед Александровским садом в Москве, арестован на 15 суток. Об этом 14 февраля сообщили в Тверском суде Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

Отмечается, что суд признал виновным гражданина Армении по статье «мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением представителю власти». Ему назначено наказание в виде ареста на 15 суток.

12 февраля к Вечному огню в Александровском саду пришёл мужчина, который положил перед собой раскладной нож с обрезком арматуры, после чего начал читать что-то похожее на молитву. Он не реагировал на просьбы правоохранителей прекратить данные действия, из-за чего его пришлось задержать.